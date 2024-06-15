Планировалось, что движение транспорта возобновиться на закрытом перекрестке с 1 июля. Однако открытие перенесли.

Планировалось, что движение транспорта возобновиться на закрытом перекрестке с 1 июля. Однако открытие перенесли.

Точная дата открытия перекрестка Архитекторов – Степанца – 70-летие Октября пока неизвестна. Об этом заявил ГТРК «Иртыш» заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский. Планировалось, что движение транспорта возобновиться на закрытом перекрестке с 1 июля. Также предполагалось, что по открытому участку вновь начнет ездить общественный транспорт.

– Невозможно это будет сделать, потому что у нас еще завязка была на Комарова, через участок. Мы будем смотреть по пассажиропотоку, по изменениям, по действующим маршрутам, которые сейчас у нас по Дмитриева ходят. Это все будет анализироваться. Невозможно сказать, что мы сейчас все сразу возьмем и к старой схеме вернем, нет. Пока точных дат никто не может озвучить. Строительство – это очень сложный процесс, какие-то возможны нюансы. Точных дат открытия этого перекрестка пока нет, – рассказал Фальковский.

Кроме того, несмотря на полное открытие Ленинградского моста, троллейбусы не будут ездить по нему из-за реконструкции бульвара Архитекторов. Транспорт вернется к прежним схемам движения только после завершения работ.