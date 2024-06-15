Омичке провели срочную операцию.

Омичке провели срочную операцию.

В МСЧ № 4 в тяжелом состоянии поступила 79-летняя омичка. У нее была диагностирована желчнокаменная болезнь. У женщины обострилось воспаление мочевого пузыря, на фоне желчнокаменной болезни произошло острое воспаление поджелудочной железы, а общий желчный проток был закупорен конкрементом.

– Размер камня составлял 1 см, по словам врачей, он очень большой для общего желчного прохода. Пациентка была госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации, – рассказали в Минздраве.

Врачи удалили омичке желчный пузырь и камни из общего желчного протока, а также провели ревизию и дренирование общего желчного протока и интраоперационное рентгенологическое исследование желчных протоков.

После этого женщина пошла на поправку. В настоящее время она проходит реабилитацию.