Омск-Информ
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·Общество

Омичке провели срочную операцию.
В МСЧ № 4 в тяжелом состоянии поступила 79-летняя омичка. У нее была диагностирована желчнокаменная болезнь. У женщины обострилось воспаление мочевого пузыря, на фоне желчнокаменной болезни произошло острое воспаление поджелудочной  железы, а общий желчный проток был закупорен конкрементом. 
– Размер камня составлял 1 см, по словам врачей, он очень большой для общего желчного прохода. Пациентка была госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации, – рассказали в Минздраве.
Врачи удалили омичке желчный пузырь и камни из общего желчного протока, а также провели ревизию и дренирование общего желчного протока и интраоперационное рентгенологическое исследование желчных протоков. 
После этого женщина пошла на поправку. В настоящее время она проходит реабилитацию.
·Общество

Омичке провели срочную операцию.
В МСЧ № 4 в тяжелом состоянии поступила 79-летняя омичка. У нее была диагностирована желчнокаменная болезнь. У женщины обострилось воспаление мочевого пузыря, на фоне желчнокаменной болезни произошло острое воспаление поджелудочной  железы, а общий желчный проток был закупорен конкрементом. 
– Размер камня составлял 1 см, по словам врачей, он очень большой для общего желчного прохода. Пациентка была госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации, – рассказали в Минздраве.
Врачи удалили омичке желчный пузырь и камни из общего желчного протока, а также провели ревизию и дренирование общего желчного протока и интраоперационное рентгенологическое исследование желчных протоков. 
После этого женщина пошла на поправку. В настоящее время она проходит реабилитацию.