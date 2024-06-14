Омск-Информ
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·Общество

Некоторые насекомые заражены боррелиозом.
В этом году клещи укусили уже 2650 жителей Омской области, из них 882 ребенка. В специализированных лабораториях было исследовано почти 95 % клещей, снятых с людей. Более 5 % насекомых оказались заражены боррелиями, около 0,4 % – клещевым энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,8 %, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1 %.
– Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся иксодовыми клещами, – отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего от клещевого энцефалита в регионе привито более 78 тыс. человек. 
·Общество

Некоторые насекомые заражены боррелиозом.
В этом году клещи укусили уже 2650 жителей Омской области, из них 882 ребенка. В специализированных лабораториях было исследовано почти 95 % клещей, снятых с людей. Более 5 % насекомых оказались заражены боррелиями, около 0,4 % – клещевым энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,8 %, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1 %.
– Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся иксодовыми клещами, – отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего от клещевого энцефалита в регионе привито более 78 тыс. человек. 