Когда на улице высокая температура, в парилке не стоит усердствовать. Расслабить тело и снять напряжение можно по-другому.

Когда на улице высокая температура, в парилке не стоит усердствовать. Расслабить тело и снять напряжение можно по-другому.

Сооснователь международной сети банных комплексов Siberia Сергей Нестеров рассказал, как правильно ходить в баню в летнюю жару. После длительного периода прохладной погоды в Омской области установилась высокая температура, и это нужно учитывать при посещении бани.

Как отметил опытный банщик, лучше всего использовать так называемое мягкое парение. Благодаря ему тело расслабляется, уходит мышечное напряжение, а организм не испытывает стресс от высоких температур в парной.

– Умывание травяными отварами и парение вениками поможет снять усталость, обрести легкость в теле. Контрастные процедуры – летние купели, ледяные шайбы, укрывание ледяной простыней – освежат, взбодрят, улучшат кровоток и укрепят иммунитет, – сказал Нестеров в комментарии изданию «Газета. Ru». – Очистить тело от летней пыли, раскрыть поры, удалить ороговевший слой кожи и сделать ее мягкой и шелковистой помогут дегтярное мыло, натуральные скрабы.

По словам эксперта, регулярное посещение бани положительно влияет на внешность и самочувствие. Контрастные процедуры укрепляют иммунитет, закаляют организм, помогают ему более спокойно переносить и жару, и холод.