Владимир Иванов, работающий в клубе с 1976 года, запомнил чешского супербомбардира как очень рационального спортсмена. Он не любит терять время.

Владимир Иванов, работающий в клубе с 1976 года, запомнил чешского супербомбардира как очень рационального спортсмена. Он не любит терять время.

Легендарный массажист омского «Авангарда» Владимир Иванов рассказал о работе с чешским супербомбардиром Яромиром Ягром, который выступал за «ястребов» в сезоне 2004/2005, а также с 2008 по 2011 годы. Массажист, работающий в клубе уже почти полвека, запомнил Ягра как очень рационального спортсмена. При этом чех не использовал для восстановления русскую баню.

– Он очень рациональный. Нигде лишнего не сделает, все для себя, знает свои слабые места. Допустим, сидит он с клюшкой, а к клюшке привязан диск 2-3 кг. И вот он со мной разговаривает, а кистью машет с этой клюшкой, времени не теряет, – рассказал Иванов в интервью порталу «Чемпионат». – Интересно, что он баню не любил. Так, погреться заходил, не парился, как русские. Бегать еще не любил, но у него плоскостопие. А вот велосипед много накручивал. Говорил, что в Америке вся подготовка через велосипед. У нас же старая школа – кроссы, кроссы, всевозможная на земле работа.

В «Авангарде» чех взял под опеку молодого нападающего Алексея Черепанова. Партнеры по звену много работали после тренировок – Ягр готовил коллегу к отъезду в НХЛ, где его ждал клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Увы, за океаном Черепанов так и не сыграл. 13 октября 2008 года он скончался прямо во время матча с подмосковным «Витязем».