По словам представителя хоккеиста, проведение совместных акций его клиента с омским клубом в ближайшее время невозможно.

По словам представителя хоккеиста, проведение совместных акций его клиента с омским клубом в ближайшее время невозможно.

В ближайшее время проведение совместных медийных акций чешского хоккеиста Яромира Ягра с его бывшим клубом, омским «Авангардом», невозможно. Об этом заявил агент спортсмена Ярослав Зидек. Ранее генменеджер «ястребов» Антон Курьянов говорил, что омичи были бы рад провести совместные медийные акции с бывшим нападающим клуба.

– К сожалению, проведение совместных акций Яромира и «Авангарда» в ближайшее время невозможно. Сами понимаете, какая сейчас политика по отношению к российским клубам, – сказал Зидек в комментарии «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что Яромир Ягр был введен в Зал славы Международной федерации хоккея. 52-летний спортсмен продолжает игровую карьеру, выступая за родной клуб «Кладно».

За «Авангард» он выступал в сезоне-2004/2005, а также с 2008 по 2011 год. За все четыре сезона, проведенные в Омске, Яромир Ягр забросил 93 шайбы и занял пятое место в списке лучших снайперов «ястребов» в высшем дивизионе.