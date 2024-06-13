Парнокопытные вплавь преодолели внушительную сибирскую реку, чем восхитили интернет-пользователей.

Парнокопытные вплавь преодолели внушительную сибирскую реку, чем восхитили интернет-пользователей.

Жители Омской области сняли заплыв косуль в Иртыше. Восемь парнокопытных без страха и сомнений преодолевают сибирскую реку. Зрелище чем-то напоминает легендарный заплыв тигров в море из кинофильма «Полосатый рейс».

Как пояснили в управлении по охране животного мира, сибирские косули, обитающие на территории Омской области, прекрасные пловцы: они способны перебраться через большую реку, озеро и другой водоем. Главное, чтобы им никто не мешал и не лез спасать.

Напомним, что минувшей зимой в черте Омска оказались тысячи косуль. Дезориентированные животные не могли самостоятельно выбраться из каменных джунглей, многие стали жертвами бродячих собак. Особенно много трупов косуль было обнаружено на территории садоводческих товариществ.