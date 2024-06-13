Омск-Информ
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·Общество

Парнокопытные вплавь преодолели внушительную сибирскую реку, чем восхитили интернет-пользователей.

Жители Омской области сняли заплыв косуль в Иртыше. Восемь парнокопытных без страха и сомнений преодолевают сибирскую реку. Зрелище чем-то напоминает легендарный заплыв тигров в море из кинофильма «Полосатый рейс».

Как пояснили в управлении по охране животного мира, сибирские косули, обитающие на территории Омской области, прекрасные пловцы: они способны перебраться через большую реку, озеро и другой водоем. Главное, чтобы им никто не мешал и не лез спасать.

Напомним, что минувшей зимой в черте Омска оказались тысячи косуль. Дезориентированные животные не могли самостоятельно выбраться из каменных джунглей, многие стали жертвами бродячих собак. Особенно много трупов косуль было обнаружено на территории садоводческих товариществ.

·Общество

Парнокопытные вплавь преодолели внушительную сибирскую реку, чем восхитили интернет-пользователей.

Жители Омской области сняли заплыв косуль в Иртыше. Восемь парнокопытных без страха и сомнений преодолевают сибирскую реку. Зрелище чем-то напоминает легендарный заплыв тигров в море из кинофильма «Полосатый рейс».

Как пояснили в управлении по охране животного мира, сибирские косули, обитающие на территории Омской области, прекрасные пловцы: они способны перебраться через большую реку, озеро и другой водоем. Главное, чтобы им никто не мешал и не лез спасать.

Напомним, что минувшей зимой в черте Омска оказались тысячи косуль. Дезориентированные животные не могли самостоятельно выбраться из каменных джунглей, многие стали жертвами бродячих собак. Особенно много трупов косуль было обнаружено на территории садоводческих товариществ.