Участники крестного хода пройдут по реке Омь от райцентра Нижняя Омка до Омска и посетят по пути 9 населенных пунктов. Там пройдут молебны, литургии, миссионерские концерты.

Участники крестного хода пройдут по реке Омь от райцентра Нижняя Омка до Омска и посетят по пути 9 населенных пунктов. Там пройдут молебны, литургии, миссионерские концерты.

С 18 по 26 июля в Омской области состоится традиционный крестный ход на байдарках по реке Омь «Под покровом Державной». Мероприятие благословил митрополит Омский и Таврический Дионисий, его главная цель – молитва за Отечество и его защитников.

Крестный ход стартует 18 июля в 9:00 у храма Трех Святителей в райцентре Нижняя Омка. За неделю пути участники посетят 9 населенных пунктов. Там будут совершаться молебны, литургии, дадут миссионерские концерты. Также запланировано посещение краеведческого музея в селе Антоновка (Нижнеомский район).

Участвовать в мероприятии могут все желающие старше 18 лет, а также несовершеннолетние вместе с родителями или родственниками. При себе нужно иметь походную одежду и одежду для богослужений, средство защиты от комаров, а также, при необходимости, медикаменты. Организаторы предупредили, что условия будут походными.