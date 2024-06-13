Ребята из двух омских домов детства приняли участие в фестивале по футболу «Кубок дружбы».

Ребята из двух омских домов детства приняли участие в фестивале по футболу «Кубок дружбы».

В манеже «Красная звезда» состоялся межрегиональный детско-юношеский фестиваль по футболу «Кубок дружбы». Более тысячи молодых спортсменов из 10 городов России и Казахстана собрались здесь, чтобы продемонстрировать свои навыки.

Приняли участие в спортивном событии и воспитанники двух омских домов детства. С апреля ребята усердно тренировались под руководством опытных тренеров, готовились к соревнованиям.

Праздник спорта состоялся в рамках проекта «Омск – территория футбола и открытия новых талантов», одного из победителей грантового конкурса в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Благодаря поддержке Омского НПЗ организаторам удалось привлечь тренеров, обеспечить команды формой и спортивным инвентарем.

– Фестиваль дал возможность детям поиграть в футбол, проверить свои силы, улучшить навыки и найти новых друзей с такими же увлечениями. Замечательно, что Омский нефтеперерабатывающий завод посчитал важной реализацию этого проекта, поддержал идею авторов. Благодаря помощи предприятия ребята сейчас занимаются физической культурой, укрепляют здоровье, – отметил министр спорта Омской области Иван Колесник.

По словам генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского, предприятие на регулярной основе поддерживает детский и юношеский спорт в регионе.

– В этом году наше внимание привлек грантовый проект «Омск – территория футбола». Он, помимо спортивной составляющей, несет гуманитарную миссию, – подчеркнул Белявский. – Ребята получают шанс добиться чего-то большего, почувствовать себя полноценными членами общества, развить умения и навыки, которые затем позволят им интегрироваться во взрослую жизнь. Так что Омский НПЗ поддержал эту прекрасную социальную инициативу.

Как подчеркнули организаторы, фестиваль «Кубок дружбы» стал ярким примером того, как спорт может объединять людей, поддерживать талантливую молодежь и вдохновлять на новые свершения.