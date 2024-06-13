Команда «Херши Бэрс» стала финалистом Американской хоккейной лиги. Молодой омич внес весомый вклад в этот успех.

Команда «Херши Бэрс» стала финалистом Американской хоккейной лиги. Молодой омич внес весомый вклад в этот успех.

Сегодня состоялся седьмой полуфинальный матч полуфинальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги, в котором команда «Херши Бэрс» в овертайме обыграла «Кливленд Монстерс» со счетом 3:2.

Таким образом, «Медведи» из Херши второй год подряд вышли в финал плей-офф АХЛ. В этом сезоне весомый вклад в успех команды внес бывший нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко. В нынешнем плей-офф АХЛ он провел 14 матчей, в которых забросил 6 шайб и сделал 4 результативные передачи. Он занимает 14-е место в списке бомбардиров всей лиги и 5-е место среди игроков своей команды. Для хоккеиста, проводящего первый сезон в Северной Америке, это хорошие показатели.

С учетом регулярного чемпионата Иван Мирошниченко сыграл за «Херши» 61 матч, в которых набрал 35 (15+20) очков. Также на его счету 22 игры в НХЛ за «Вашингтон». В них молодой омич забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи.

Что касается «Херши», то в финале плей-офф АХЛ команда Мирошниченко сыграет с «Коачелла Вэлли Файрбёрдс». Первая игра состоится в 5 часов утра по омскому времени 15 июня.