Дамир Жафяров мог оказаться в «Торпедо», но после отставки генменеджера нижегородского клуба эти разговоры прекратились.

Дамир Жафяров мог оказаться в «Торпедо», но после отставки генменеджера нижегородского клуба эти разговоры прекратились.

Бывший нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров пока не нашел себе новую команду. Ранее ходили упорные разговоры о том, что он может оказаться в «Торпедо», но после отставки генерального менеджера нижегородского клуба Максима Гафурова эти разговоры прекратились

– У нас был разговор с Гафуровым. Больше разговоров на эту тему с «Торпедо» не было. Он более-менее адекватную сумму озвучил. Но после отставки Гафурова разговоров о Жафярове больше не было, – заявил хоккейный агент Шуми Бабаев в эфире YouTube-канала «СЭ хоккейный». – Варианты есть. Я думаю, в ближайшее время все будет более-менее понятно. Я думаю, это будет через неделю-полторы.

В минувшем сезоне Дамир Жафяров провел за «Авангард» 37 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 15 передач.