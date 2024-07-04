Омск-Информ
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·Спорт

С нападающим подписал контракт хоккейный клуб «Барыс».

 В хоккейном клубе «Барыс» официально объявили о подписании контракта с экс-нападающим «Авангарда» Дамиром Жафяровым на один сезон.

По данным журналист Михаила Зислиса, полученным из своих источников, зарплата Жафярова в «Барысе» составит 550 тысяч долларов, или 48,4 миллиона рублей. Тогда как в «Авангарде» нападающему платили 60 млн рублей.

Напомним, 30-летний Жафяров  в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Авангард», где заработал 15 (4+11) очков. В плей-офф хоккеист играл 12 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

·Спорт

С нападающим подписал контракт хоккейный клуб «Барыс».

 В хоккейном клубе «Барыс» официально объявили о подписании контракта с экс-нападающим «Авангарда» Дамиром Жафяровым на один сезон.

По данным журналист Михаила Зислиса, полученным из своих источников, зарплата Жафярова в «Барысе» составит 550 тысяч долларов, или 48,4 миллиона рублей. Тогда как в «Авангарде» нападающему платили 60 млн рублей.

Напомним, 30-летний Жафяров  в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Авангард», где заработал 15 (4+11) очков. В плей-офф хоккеист играл 12 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.