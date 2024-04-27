«Авангард» не будет продлевать контракт с нападающим, который пришел в команду по ходу сезона.

«Авангард» не будет продлевать контракт с нападающим, который пришел в команду по ходу сезона.

Нападающий Дамир Жафяров уйдет из «Авангарда». Об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

По словам инсайдера, «Авангард» не будет продлевать контракт с хоккеистом. Уже 1 мая форвард станет свободным агентом. На него есть большой спрос. Ранее сообщалось, что Жафяров может вернуться в нижегородское «Торпедо».

Жафяров перешел в «Авангард» в декабре прошлого года из «Ак Барса». Он провел за «ястребов» 37 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 15 передач. В плей-офф форвард заброшенными шайбами не отметился.