Владимир Ткачев был настроен ехать в Северную Америку. Он и его агент не ожидали, что «Авангард» предложит пятилетний контракт.

Владимир Ткачев был настроен ехать в Северную Америку. Он и его агент не ожидали, что «Авангард» предложит пятилетний контракт.

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о том, как нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев подписал контракт с «Авангардом». Бабаев был абсолютно уверен, что Ткачев уедет из «Авангарда» в НХЛ, но омский клуб предложил совершенно неожиданный вариант.

– Они нас обманули, это было психологическое воздействие, – пошутил Бабаев в эфире «Спорт-Экспресс» на YouTube. – Мы пришли, чтобы сказать им другое, а они нам подсунули контракт. Они понимали, что Володя смотрит в НХЛ, я ищу ему варианты там. Варианты были. Он готов был ехать в НХЛ на любые деньги. Нам принесли уже готовый контракт. Сказали, что приняли решение ночью. Мне Женя Забуга (спортивный директор «Авангарда». – Прим. ред.) позвонил за пару недель до этого. Я сказал, что мы планируем отъезд. Он спросил, какой вариант возможен, чтобы мы не поехали. Он спросил: «А если мы сделаем альтернативное предложение?» Я сказал, что Володя и так получил хорошие деньги и мы не имеем претензий к Омску.

По словам Бабаева, в предложенном «Авангардом» контракте были практически все цифры, которые устраивали Ткачева. Сам хоккеист, по словам его агента, позвонил супруге, родителям, рассказал им об этом предложении и подписал контракт.