Омск-Информ
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·Общество

Уровень Иртыша в Усть-Ишиме сейчас всего на 10см превышает критическую отметку.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко традиционно начал утро с цифр об уровне воды вышедших из берегов рек в Усть-Ишимском районе.

– Весенний паводок на севере нашей области продолжает отступать. Сегодня утром уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 850 см (–3 см), а уровень воды в Ишиме в районе села Орехово – 1239 см (–8 см), – сообщил Хоценко.

Напомним, что критическая точка уровня Иртыша в Усть-Ишиме составляет 840 см. Если тенденция на снижение продолжится, то река опустится ниже критической точки уже в конце недели.

·Общество

Уровень Иртыша в Усть-Ишиме сейчас всего на 10см превышает критическую отметку.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко традиционно начал утро с цифр об уровне воды вышедших из берегов рек в Усть-Ишимском районе.

– Весенний паводок на севере нашей области продолжает отступать. Сегодня утром уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 850 см (–3 см), а уровень воды в Ишиме в районе села Орехово – 1239 см (–8 см), – сообщил Хоценко.

Напомним, что критическая точка уровня Иртыша в Усть-Ишиме составляет 840 см. Если тенденция на снижение продолжится, то река опустится ниже критической точки уже в конце недели.