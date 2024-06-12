Владимир Панин умер в возрасте 81 года. Знавшие его люди говорят, что у этого человека можно было учиться преданности спорту.

Владимир Панин умер в возрасте 81 года. Знавшие его люди говорят, что у этого человека можно было учиться преданности спорту.

В Омске в возрасте 81 года скончался ветеран настольного тенниса Владимир Панин. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Омск».

– Его путь в настольном теннисе Омска начался в начале 70-х годов, когда он, уже будучи в зрелом возрасте, принял активное участие в жизни спортивного сообщества. Проживая рядом со спортивной школой «Антей», Владимир Иванович проводил большую часть времени в спортзале, отдавая себя любимому занятию, – говорится в сообщении.

В последние годы жизни Владимир Панин также всерьез увлекся большим теннисом. Те, кто знал Владимира Ивановича, говорят о том, что у него можно было учиться преданности спорту.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Панина.