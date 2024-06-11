Традиционная выставка-ярмарка состоится в парке «На Королева» и продлится целую неделю. Вход свободный.

Традиционная выставка-ярмарка состоится в парке «На Королева» и продлится целую неделю. Вход свободный.

Популярная у омичей и гостей города сельскохозяйственная выставка-ярмарка «АгроОмск» в этом году пройдет с 22 по 28 июля, сообщается в официальном паблике мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Ранее эти же сроки называл министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа.

Местом проведения выставки, как и в прежние годы, станет парк «На Королева». Первые два дня она будет доступна только для специалистов сферы АПК. Для широкого круга посетителей выставка откроется 23 июля. Вход будет свободным.

В этом году акцент на выставке будет сделан на обмен опытом между регионами и странами ближнего зарубежья. Кроме того, будет представлена продукция омских фермеров.