В этот раз акцент на выставке будет сделан на обмен опытом между регионами и странами ближнего зарубежья.

В этот раз акцент на выставке будет сделан на обмен опытом между регионами и странами ближнего зарубежья.

В этом году выставка-ярмарка «АгроОмск-2024» пройдет с 22 по 28 июля. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

По словам министра, в этот раз акцент на выставке будет сделан на обмен опытом между регионами и странами ближнего зарубежья. Традиционно мероприятие будет проходить в парке на Королева.

Кроме того, на выставке будет представлена продукция омских фермеров.