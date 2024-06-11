После открытия Ленинградского моста схема проезда на перекрестках и работа светофоров будет такой же, как и до закрытия моста.

После открытия Ленинградского моста схема проезда на перекрестках и работа светофоров будет такой же, как и до закрытия моста.

Завтрашнее открытие Ленинградкого моста не только принесет облегчение автомобилистам, но и заставит их быть внимательными. Дело в том, что изменится схема движения на подъездах к мосту. О грядущих изменениях сообщил мэр Сергей Шелест.

Так, изменится режим работы светофоров на пересечении проспекта Маркса и улицы Масленникова, а также улицы Ленина и Ленинградской площади. Пофазное регулирование возвращается к режимам работы, действовавшим до закрытия моста.

– Возвращаемся к прежней схеме организации движения по полосам на пересечении улиц Конева – 3-я Енисейская (при следовании от улицы 3-я Островская): движение с первой полосы будет возможно только направо, со второй полосы – прямо и налево, с третьей – только налево, – сообщил Шелест.

Произойдет смена приоритета на пересечении Тюкалинской развязки и съезда с Ленинградского моста. Ленинградский проспект снова будет главной дорогой, а транспорт, следующий с улицы Суворова, уступает по «помехе справа». Прежняя схема будет действовать на перекрестке Маркса – Масленникова – Ленинградская площадь. Левый поворот на мост с проспекта Маркса будет разрешен с третьей и четвертой полос. Правый поворот с улицы Масленникова на проспект Маркса на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора остается действующим. Градоначальник сообщил, что эти изменения показали свою эффективность, поэтому остаются в силе.