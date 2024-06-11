Инцидент произошел на набережной Оми под Комсомольским мостом.

Инцидент произошел на набережной Оми под Комсомольским мостом.

На набережной под Комсомольским мостом обрушилась плита перекрытия. Фотографии плиты появились в соцсетях. Корреспондент РИА «Омск-информ» также побывал на месте событий. После обрушения вода размыла часть берега.

В мэрии отметили, что пешеходная зона и перильные ограждения находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время место провала огородили.

После того как уйдет вода, специалисты осмотрят участок и примут необходимые меры.