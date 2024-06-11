Гимнастка считает, что наличие современной площадки позволяет Омску проводить крупные международные турниры наравне с Питером и Москвой.

Гимнастка считает, что наличие современной площадки позволяет Омску проводить крупные международные турниры наравне с Питером и Москвой.

Любители спорта продолжают обсуждать Международный турнир по художественной гимнастике «Evgeniya Cup 2024», проходивший в Омске с 7 по 8 июня. Награды турнира оспаривали более 130 гимнасток из десяти стран, включая Белоруссию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Сербию. В групповом многоборье 1-е место заняла сборная клубов России, на 2-м месте – Беларусь, на 3-м – Казахстан. В индивидуальном зачете отличились омички, сумевшие завоевать 7 медалей турнира, названного, кстати, в честь воспитанницы омского спорта, двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой.

– Очень рад, что у нас в регионе появился такой замечательный турнир, спасибо Евгении Олеговне Канаевой, которая стала его идейным вдохновителем, а также всей команде, которая работала над этим событием, и всем партнерам, которые оказывали содействие, – отметил министр спорта Омской области Иван Колесник.

Он подчеркну, что стать одним из мировых центров художественной гимнастики Омску позволило наличие в городе такой площадки, как «G-Drive Арена». Благодаря ее технологичности, возможностям и креативным решениям спортивные состязания превращаются в яркое и запоминающееся зрелище. С этим мнением согласна и Евгения Канаева.

– Благодаря открытию «G-Drive Арены» теперь мы можем реализовывать крупные международные турниры тут – наравне с Питером и Москвой. Для гимнасток очень важно иметь возможность выступать на одной из лучших арен страны. И нам ценно, что есть такие бренды, как G-Drive, которые понимают значимость развития спорта и помогают нам на нашем пути, – заявила спортсменка.

Напомним, что официальное открытие обновленной «G-Drive Арены» состоялось в октябре 2022 года. Площадка стала не только домашним стадионом хоккейного клуба «Авангард», но и мультифункциональным комплексом для спортивных и культурно-массовых мероприятий. Общая площадь Арены составляет 64 тыс. квадратных метров, а вместимость – 12 тыс. зрителей.