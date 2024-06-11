Уровень Иртыша всего на 13 см выше критической отметки. Уровень Ишима также неуклонно снижается.

Уровень Иртыша всего на 13 см выше критической отметки. Уровень Ишима также неуклонно снижается.

Вода продолжает уходить из Усть-Ишимского района. Очередные цифры привел губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Он сообщил, что уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима сейчас составляет 853 см. За сутки он понизился еще на 3 см. Сейчас уровень Иртыша превышает критическую отметку всего на 13 см.

А уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово сегодня утром составляет 1247 см. Это на 9 см ниже, чем утром вчера.

По словам главы региона, населенные пункты, пострадавшие от паводка, бесперебойно снабжаются продовольствием, питьевой водой, медикаментами и топливом.