Омск-Информ
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·Общество

Уровень Иртыша всего на 13 см выше критической отметки. Уровень Ишима также неуклонно снижается.

Вода продолжает уходить из Усть-Ишимского района. Очередные цифры привел губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Он сообщил, что уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима сейчас составляет 853 см. За сутки он понизился еще на 3 см. Сейчас уровень Иртыша превышает критическую отметку всего на 13 см.

А уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово сегодня утром составляет 1247 см. Это на 9 см ниже, чем утром вчера.

По словам главы региона, населенные пункты, пострадавшие от паводка, бесперебойно снабжаются продовольствием, питьевой водой, медикаментами и топливом.

·Общество

Уровень Иртыша всего на 13 см выше критической отметки. Уровень Ишима также неуклонно снижается.

Вода продолжает уходить из Усть-Ишимского района. Очередные цифры привел губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Он сообщил, что уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима сейчас составляет 853 см. За сутки он понизился еще на 3 см. Сейчас уровень Иртыша превышает критическую отметку всего на 13 см.

А уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово сегодня утром составляет 1247 см. Это на 9 см ниже, чем утром вчера.

По словам главы региона, населенные пункты, пострадавшие от паводка, бесперебойно снабжаются продовольствием, питьевой водой, медикаментами и топливом.