Пилот вертолета приземлился прямо с линией электропередачи. Сейчас идет доследственная проверка.

Пилот вертолета приземлился прямо с линией электропередачи. Сейчас идет доследственная проверка.

Силовики прокомментировали инцидент с вертолетом, который произошел в Омской области. Напомним, что накануне по интернету стало распространяться видео с вертолетом, стоящим на полянке в селе Богословка Омского района. В воздушное судно сел мужчина, который вышел из магазина. После этого вертолет полетел дальше.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что инцидент произошел вчера, 10 июня.

– Пилот вертолета совершил посадку воздушного судна между частными домами и в непосредственной близости от линии электропередачи. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, – отметили в ведомстве.

Сейчас проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). Не исключено возбуждение уголовного дела.