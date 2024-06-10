Прокуратуре не понравилось, что к участкам не была проведена вода. Теперь чиновников обязали обеспечить людей необходимой инфраструктурой.

Прокуратуре не понравилось, что к участкам не была проведена вода. Теперь чиновников обязали обеспечить людей необходимой инфраструктурой.

Тарская межрайонная прокуратура выяснила, что чиновники городской администрации этого города не соблюдают права многодетных семей.

Оказалось, что в поселке Пригородном города Тары в качестве меры социальной поддержки для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям предоставили более 30 земельных участков, к которым не подведена вода.

– По результатам проверки прокурор внес представление в администрацию Тарского городского поселения, а также направил в суд исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления обеспечить необходимой инфраструктурой жителей поселка Пригородного, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь надзорное ведомство обещает контролировать, как будет исполняться решение суда.