24 грузовика, каждый из которых весит по 25 тонн, проехали по каждому из восьми пролетов моста.

24 грузовика, каждый из которых весит по 25 тонн, проехали по каждому из восьми пролетов моста.

Сегодня состоялось испытание Ленинградского моста на прочность. Можно сказать, что прошла генеральная репетиция перед открытием моста, которое состоится 12 июня.

По мосту прошло 24 грузовика весом по 25 тонн каждый. Грузовики прошли по каждому из 8 пролетов моста, чтобы посмотреть, насколько дорожное полотно готово к будущему автомобильному движению.

Таким образом, Ленинградский мост ощутил на себе нагрузку в 600 тонн.

Но это не максимальный вес, который мост может на себе испытать. Как рассказали специалисты, это 60–80 % от максимума.

Отметим, что с момента своего открытия Ленинградский мост не проходил столь радикальный ремонт.

Подробный рассказ о том, как прошли испытания моста, читайте скоро на сайте РИА «Омск-информ».