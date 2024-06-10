Для успешной процедуры ЭКО нужны здоровые и жизнеспособные сперматозоиды. Раньше их отбирали вручную.

Для успешной процедуры ЭКО нужны здоровые и жизнеспособные сперматозоиды. Раньше их отбирали вручную.

Ученые из Сеченовского университета совместно с иранскими коллегами из Технологического университета имени Шарифа представили инновационный прототип микрофлюидного чипа, предназначенного для сортировки сперматозоидов, сообщает «Газета.ру». Этот чип, разработанный с использованием передовых технологий, может значительно улучшить процедуру искусственного оплодотворения.

Исследования показывают, что до половины случаев бесплодия у пар связаны с проблемами фертильности у мужчин. В таких случаях технологии вспомогательного оплодотворения, такие как ЭКО и ИКСИ, становятся необходимыми. Однако для успешной процедуры важно отобрать наиболее здоровые и жизнеспособные сперматозоиды.

Ранее отбор сперматозоидов проводился вручную специалистами, что требовало времени и не гарантировало максимальной эффективности. Новый микрофлюидный чип имитирует процесс прохождения сперматозоидов через женские половые пути, обеспечивая более точный и быстрый отбор. Прототип чипа позволяет проводить отбор по нескольким параметрам одновременно, включая хемотаксис, реотаксис и взаимодействие с гиалуроновой кислотой.

– Мы создаем платформу, которая в отличие от аналогов позволит проводить анализ по нескольким параметрам. Это даст возможность улучшить и ускорить процесс отбора сперматозоидов для проведения манипуляций при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, – отметила заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ им. Сеченова Анастасия Шпичка.

В настоящее время ученые проводят испытания чипа на образцах от здоровых добровольцев. Следующие шаги включают доработку архитектуры чипа, настройку режимов перфузии и интеграцию дополнительных модулей для анализа. Эти усовершенствования помогут создать эффективный инструмент для специалистов в области репродуктивной медицины, обеспечивая более высокий уровень успешности процедур искусственного оплодотворения.