Омск-Информ
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·Общество

За сутки суммарный уровень в обеих реках понизился еще на 13 см. Местных жителей обеспечивают всем необходимым.

В Усть-Ишимском районе Омской области, пострадавшем от паводка, продолжает снижаться уровень воды в обеих реках. Так, за сутки суммарно он стал ниже на 13 см. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Сегодня утром уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 856 см (–3 см), а уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1256 см (–10 см), – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Главы областных министерств и ведомств по-прежнему работают на территории подтопленного района. Местные жители обеспечены всем необходимым.

·Общество

За сутки суммарный уровень в обеих реках понизился еще на 13 см. Местных жителей обеспечивают всем необходимым.

В Усть-Ишимском районе Омской области, пострадавшем от паводка, продолжает снижаться уровень воды в обеих реках. Так, за сутки суммарно он стал ниже на 13 см. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Сегодня утром уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 856 см (–3 см), а уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1256 см (–10 см), – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Главы областных министерств и ведомств по-прежнему работают на территории подтопленного района. Местные жители обеспечены всем необходимым.