Женщина, страдающая потерей памяти, пришла в школу и немало озадачила вахтершу.

Женщина, страдающая потерей памяти, пришла в школу и немало озадачила вахтершу.

В Омске сотрудники Росгвардии за сутки помогли двум пожилым людям, страдающим потерей памяти.

Накануне в 6:05 росгвардейцы Сергей Толстов и Тимофей Мачковский ехали по маршруту патрулирования и получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одной из школ Центрального округа. Сотрудники Росгвардии приехали на место и увидели на крыльце школы пенсионерку, которая не ориентировалась на местности и не могла найти дорогу домой. Она пришла к школе, но вахтер не смогла помочь женщине и нажала тревожную кнопку.

На место вызвали скорую помощь. Врач нашел у омички браслет с ее личными данными. Благодаря этому росгвардейцы установили родственников 75-летней женщины. За бабушкой приехал внук, который поблагодарил росгвардейцев и медиков.

Также сегодня ночью сотрудники вневедомственной охраны Георгий Айриян и Еркын Тимербаев ехали по маршруту патрулирования и получили ориентировку о розыске страдающего потерей памяти 65-летнего мужчины, ушедшего из пансионата. На улице Дианова они увидели пенсионера и сообщили об этом в полицию, а потом передали омича прибывшему на место работнику пансионата.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пенсионер находился в нормальном психологическом и физическом состоянии, видимых телесных повреждений у него не было.