Вода медленно, но верно уходит из населенных пунктов Усть-Ишимского района.

Вода медленно, но верно уходит из населенных пунктов Усть-Ишимского района.

Губернатор Виталий Хоценко по традиции сообщил утром об изменении уровня рек в Усть-Ишимской районе. По словам главы региона, кровень воды в реке Иртыш в районе Усть-Ишима сегодня составляет 859 см. Это на 4 см ниже, чем вчера, и всего лишь на 19 см выше критической точки. Если тенденция будет сохраняться, то на следующей неделе уровень воды опустится ниже этой критической точки.

Также за сутки на 10 см отступила вода в реке Ишим в районе села Орехово. Сейчас уровень воды составляет 1266 см.

– Постепенно возобновляем автобусное сообщение по маршруту Усть-Ишим – Омск. Высокопроходимые автобусы ПАЗ будут доставлять усть-ишимцев через сложный участок дороги до Ильчебагов, откуда жители будут пересаживаться на рейсовые автобусы до областного центра, – сообщил Хоценко.

В Усть-Ишиме и селе Слободчики продолжается просушка домов. В Слободчиках и Ашеванах специалисты проводят работы по промывке и дезинфекции скважин, водопроводных башен и водопроводов, проводят санитарную обработку жилых домов. На местах также работают группы по оценке материального ущерба.