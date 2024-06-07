В ходе рейда выявлены незаконные мигранты. Они устраивались работать в компании Wildberries и в муниципальных образованиях.

В ходе рейда выявлены незаконные мигранты. Они устраивались работать в компании Wildberries и в муниципальных образованиях.

Омские военные следователи и полицейские провели рейды в различных муниципальных образованиях Омской области, в том числе на складе компании Wildberries, проверив 50 иностранных граждан.

По итогам проверки 15 гастарбайтеров привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность, 5 решением судов выдворены за пределы страны, еще 5 мигрантов подвергнуты ответственности за нарушение режима проживания в РФ.

Кроме того, военным следственным отделом и органами военного управления продолжается работа по привлечению мигрантов к прохождению военной службы в рядах Вооруженных сил РФ. В частности, на воинский учет в военных комиссариатах Омской области за прошедший месяц поставлено 53 натурализованных (приобретших российское гражданство) граждан и 12 граждан призваны на военную службу.