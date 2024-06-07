Делегация Омской области на Петербургском международном экономическом форуме достигла успехов в финансовых и стратегических переговорах.

Делегация Омской области на Петербургском международном экономическом форуме достигла успехов в финансовых и стратегических переговорах.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко провел более 30 встреч и переговоров. Как итог – 480 млрд рублей инвестиций. Среди прочих глава региона выделил проект тепличного комбината.

– Из крупного отмечу подписание соглашения с группой компаний «Рост» о строительстве в Омской области тепличного комбината. Сегодня сельское хозяйство региона в полной мере обеспечивает омичей всеми необходимыми продуктами питания за исключением овощей. Благодаря этому проекту мы получим 15 тысяч тонн овощей в год. Инвестор планирует вложить в создание теплиц около 10 млрд рублей, будет создано порядка 300 новых рабочих мест, – сказал Виталий Хоценко.

Губернатор выделил такие знаковые соглашения как открытие завода по производству решетчатого настила; строительство нового гостиничного комплекса вместимостью 500–600 человек единовременно, инвесторы планируют вложить в него более 1,5 млрд рублей; запуск в Омске производства светотехнического оборудования, что поможет продолжить модернизацию системы наружного освещения и городской инфраструктуры.

Еще одно важное событие в рамках форума – подписание соглашения по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка в присутствии министра транспорта России Романа Старовойта и руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

– Объект станет частью трансконтинентального коридора, включающего, помимо пассажирских перелетов, транспортировку грузов между Азией и Европой, – считает Виталий Хоценко.

Помимо финансового результата, на петербургском форуме плодотворно прошли переговоры с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

В частности, губернатор проинформировал Дениса Мантурова о мерах, предпринимаемых в нашем регионе для обеспечения технологического суверенитета страны в рамках панельной сессии «Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета». На встрече с министром сельского хозяйства РФ обсуждались темы комплексного развития сельских территорий Омской области. Особое внимание уделили увеличению урожая льна-долгунца в нашем регионе и меры поддержки для его производителей. Также обсудили вопросы рыболовства в Омской области.

Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову и федеральным экспертам Виталий Хоценко рассказал о развитии системы инженерного образования в регионе. В ходе диалога с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максудом Шадаевым речь шла о развитии в регионе федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и модернизации отделений почтовой связи.

Также на полях форума Виталий Хоценко провел в рабочие встречи с многолетними и стратегически важными партнерами региона компанией «Газпром нефть». Обсуждалась в том числе реализация программы газификации Омской области. Подписаны соглашения с руководством крупнейших маркетплейсов «Вайлдберриз» и «Озон», которые строят в Омске свои распределительные центры.

Учитывая озвученное ранее, делегация Омской области поработала максимально плодотворно.