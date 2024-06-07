В ближайшие 4 года будет развиваться связь в небольших населенных пунктах и внедряться новые сервисы для защиты от киберугроз. Передовые технологии будут внедряться и в других сферах.

В ближайшие 4 года будет развиваться связь в небольших населенных пунктах и внедряться новые сервисы для защиты от киберугроз. Передовые технологии будут внедряться и в других сферах.

МегаФон и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населенных пунктах региона. На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 стороны подписали документ, в котором зафиксировали приоритетные направления взаимодействия, в частности, оператор и власти планируют внедрять передовые технологии в сферах промышленного и коммерческого туризма, ЖКХ, экологии и природопользования.

Подписантами выступили коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Стороны договорились, что в ближайшие четыре года будут развивать связь в небольших населенных пунктах, внедрять новые услуги и сервисы для защиты от киберугроз, а также обмениваться научным и техническим опытом, который может дать импульс к созданию новых разработок.

Помимо этого, оператор и правительство региона намерены вести совместную работу по внедрению и использованию инструментов big data МегаФона в сферах туризма, а также решений для жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и экологии.

- Средний Урал — один из крупнейших регионов и приоритетный субъект для развития бизнеса и внедрения инновационных проектов в стране, - говорит Эмин Антонян. - Сегодня на территории области работают свыше 1 500 телеком-объектов МегаФона, которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий. Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа “Лесохранитель” для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала.

Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона уверен, что благодаря партнерству с правительством региона компания сможет разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности.

- Сегодня внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым фактором развития Свердловской области, - отметил Дмитрий Ионин. - От них зависит рост экономики и качества жизни как в регионе, так и стране в целом. Цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами, Правительством Свердловской области, задачи по цифровизации социально значимых направлений, таких как связь, кибербезопасность, экология, коммунальное хозяйство.

По словам вице-губернатора Свердловской области, сотрудничество с телеком-компаниями поможет региону продвинуться в решении этих задач.

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