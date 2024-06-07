Соглашение о строительстве подписали губернатор Виталий Хоценко и представитель Торгового дома «Норгрупп» Саркис Гогорян.

Соглашение о строительстве подписали губернатор Виталий Хоценко и представитель Торгового дома «Норгрупп» Саркис Гогорян.

В Омской области построят еще один завод. В регионе появится предприятие по производству светотехнического оборудования и элементов городской инфраструктуры.

Соглашение о строительстве подписали губернатор Виталий Хоценко и представитель Торгового дома «Норгрупп» Саркис Гогорян. Подписание прошло в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме.

Завод будет располагаться на территории индустриального парка «ТехноОмск». Инвестиции в проект составят около 60 млн рублей. Открытие предприятия создаст 70 рабочих мест.