Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Об этом губернатор Виталий Хоценко договорился с коммерческим директором компании «Центр-Трейд» Михаилом Крючковым.
В Омской области построят новый завод, который будет производить решетчатый настил. Об этом губернатор Виталий Хоценко договорился с коммерческим директором компании «Центр-Трейд» Михаилом Крючковым.
– Запуск предприятия в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест, – отметил глава региона.
Решетчатый настил используют как напольное покрытие для межэтажных перекрытий, мостов, переходов и лестниц на промышленных объектах. Материал является самонесущей конструкцией и имеет срок службы более 25 лет.
·Экономика/Бизнес

Об этом губернатор Виталий Хоценко договорился с коммерческим директором компании «Центр-Трейд» Михаилом Крючковым.
В Омской области построят новый завод, который будет производить решетчатый настил. Об этом губернатор Виталий Хоценко договорился с коммерческим директором компании «Центр-Трейд» Михаилом Крючковым.
– Запуск предприятия в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест, – отметил глава региона.
Решетчатый настил используют как напольное покрытие для межэтажных перекрытий, мостов, переходов и лестниц на промышленных объектах. Материал является самонесущей конструкцией и имеет срок службы более 25 лет.