Омск-Информ
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·Общество

Соответствующее соглашение было подписано с генеральным директором УК «Рост» Натальей Лореш.
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виталий Хоценко договорился о реализации нескольких инвестиционных проектов. Помимо заводов по производству решетчатого настила, металлоконструкций и битумного терминала, в регионе появятся технологические теплицы по выращиванию огурцов и томатов. Соответствующее соглашение было подписано с генеральным директором УК «Рост» Натальей Лореш.
– Такое предприятие позволит выращивать около 15 тысяч тонн внесезонного урожая в год. Кроме того, комбинат планирует создать порядка 300 новых рабочих мест. Сумма инвестиций – более 10 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2026 год, – отметил Хоценко.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
1609
·Общество

Соответствующее соглашение было подписано с генеральным директором УК «Рост» Натальей Лореш.
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виталий Хоценко договорился о реализации нескольких инвестиционных проектов. Помимо заводов по производству решетчатого настила, металлоконструкций и битумного терминала, в регионе появятся технологические теплицы по выращиванию огурцов и томатов. Соответствующее соглашение было подписано с генеральным директором УК «Рост» Натальей Лореш.
– Такое предприятие позволит выращивать около 15 тысяч тонн внесезонного урожая в год. Кроме того, комбинат планирует создать порядка 300 новых рабочих мест. Сумма инвестиций – более 10 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2026 год, – отметил Хоценко.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
1609