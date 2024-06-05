Соответствующее соглашение подписано с инвестиционно-строительной компанией «Стройтраст».
В Омской области построят завод металлоконструкций и битумный терминал. Соответствующее соглашение подписано с инвестиционно-строительной компанией «Стройтраст».
Стоимость инвестиции в строительство завода металлоконструкций составит более 2,4 млрд рублей. Согласно проекту, в регионе построят производственное предприятие, полностью оснащенное высокотехнологичным роботизированным оборудованием. Первая очередь завода будет запущена уже в текущем году, на полную мощность он выйдет в 2025 году.
– Завершить создание битумного терминала планируется в 2025 году, на объекте будут работать 100 человек. Очень важно, чтобы омский бизнес видел перспективы развития в родном регионе. Это и налоговые поступления в областной бюджет, и новые рабочие места с достойной заработной платой для омичей, – отметил губернатор Виталий Хоценко.
В возведение битумного терминала «Стройтраст» инвестирует 1 млрд рублей.
Ранее стало известно, что в регионе построят новый завод по производству решетчатого настила.