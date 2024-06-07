Наряду с другими информационными технологиями, они сделают государственное управление в регионе эффективнее.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о заключенном соглашении с АНО «Цифровая экономика». Его подписали на Петербургском экономическом форуме, второй стороной выступил директор организации Сергей Плуготаренко.
– Договорились сотрудничать в части применения в Омской области информационных технологий и цифровых решений для повышения эффективности госуправления. Будем также совместно работать над реализацией образовательных проектов и усилим подготовку ИТ-кадров для региона и страны, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.
Ранее на форуме было подписано Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации аэропорта Омск-Федоровка. Хоценко в Санкт-Петербурге также встречался с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.