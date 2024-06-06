Омск-Информ
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·Общество

Такую идею высказал губернатор Виталий Хоценко. Кроме нельмы могут появиться муксун и омуль.

В Омской области хотят зарыбить озера и Иртыш сиговыми породами рыб – муксуном, омулем и нельмой. Такую возможность обсудил губернатор Виталий Хоценко с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

Кроме того, чиновники особое внимание уделили и увеличению урожая льна-долгунца в регионе, и мерам поддержки для его производителей.

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·Общество

Такую идею высказал губернатор Виталий Хоценко. Кроме нельмы могут появиться муксун и омуль.

В Омской области хотят зарыбить озера и Иртыш сиговыми породами рыб – муксуном, омулем и нельмой. Такую возможность обсудил губернатор Виталий Хоценко с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

Кроме того, чиновники особое внимание уделили и увеличению урожая льна-долгунца в регионе, и мерам поддержки для его производителей.

1226