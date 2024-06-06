В больницы региона обратилось уже более 2 тыс. жителей региона. Все они пострадали от укусов клещей.

В больницы региона обратилось уже более 2 тыс. жителей региона. Все они пострадали от укусов клещей.

Клещи продолжают нападать на жителей Омской области. По данным регионального Роспотребнадзора, в больницы уже обратилось 2313 человек, в том числе 775 детей.

– В специализированных лабораториях исследовано 91,9 % клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями, – 4,6 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0,4 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 0,8 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,7 %, – отметили в надзорном ведомстве.

С начала года против клещевого энцефалита привились более 77 тыс. человек.