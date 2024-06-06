Из-за сильного ливня, который прошел в городе несколько часов назад, на омских улицах образовалось «море». Дорожники уже начали решать проблему.

Из-за сильного ливня, который прошел в городе несколько часов назад, на омских улицах образовалось «море». Дорожники уже начали решать проблему.

Сегодня, 6 июня, днем в Омске прошел сильный ливень, который сопровождался грозой и ветром. Из-за этого многие городские улицы оказались затоплены. Так, настоящее море, по словам пользователей соцсетей, образовалось на улицах Малиновского, Туполева, Пригородная, Блюхера, Дмитриева и ряде других.

– Малиновского нереально перейти. А всего лишь дождь прошел. Только на байдарках, – говорит одна из омичек.

Без внимания не осталась одна из главных улиц Омска – Красный Путь. Автомобилям пришлось передвигаться в потоках воды.

Мэр города Сергей Шелест заявил, что бригады УДХБ уже начали откачивать воду с территорий, где образовалось «море».

– Дал поручение исполняющему обязанности директора УДХБ Антону Глебову провести мониторинг состояния таких мест и при необходимости оперативно реагировать на подтопления, особенно это касается проезжей части дорог, – отметил Шелест.

Отметим, что до конца дня синоптики пообещали омичам непогоду – ливень, грозы и сильный ветер продолжатся. Также было объявлено штормовое предупреждение.