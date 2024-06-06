Из-за непогоды в городе объявили штормовое предупреждение. До конца дня омичей ждут ливни, сильный ветер и град.
Сегодня, 6 июня, до конца дня омичей ждут сильный ливень, дождь, крупный град, а также ветер порывами 25 м/с и гроза. Такой прогноз дали местные синоптики. В связи с непогодой в городе объявлено штормовое предупреждение.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили жителей города в региональном МЧС.
В случае возникновения ЧС омичам нужно обращаться по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 78-78-78.