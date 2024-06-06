МегаФон выступит телеком-партнером проекта и через платформу «Технологии добра» предоставит услуги связи благотворительным организациям.

МегаФон выступит телеком-партнером проекта и через платформу «Технологии добра» предоставит услуги связи благотворительным организациям.

МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра» – благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций. МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предоставит через платформу свои услуги благотворительным организациям.

Соглашение о партнерстве подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

– Платформа «Технологии добра» – это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и МегаФон как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов, – отметил Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.

Реализация проекта позволит организациям-партнерам «Технологий добра» получать услуги МегаФона в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. Сегодня платформой «Технологии добра» пользуются свыше 250 некоммерческих организаций, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.

На сайте проекта (технологиидобра.рф) благотворительным организациям доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе.

Партнерство МегаФона и Совкомбанка в рамках «Технологий добра» предусматривает постоянный обмен информацией, чтобы выработать оптимальные технологические решения в области связи и создать условия для расширения сотрудничества в других направлениях.

– Мы рады присоединению к проекту «Технологии добра» одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы, – сказал после подписания соглашения Вячеслав Литовченко.

МегаФон активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. В числе приоритетных направлений – помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Компания также реализует проект «Будущее зависит от тебя» – это всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. А совместно с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который помогает детям в социализации и осознанном выборе профессии.

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама