Подготовкой востребованных экономикой кадров займется создаваемый при поддержке компании «1С» научно-образовательный ресурсный центр.

Подготовкой востребованных экономикой кадров займется создаваемый при поддержке компании «1С» научно-образовательный ресурсный центр.

Стали известны подробности соглашения, которое на площадке Петербургского международного экономического форума подписали 5 июня губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор компании «1С» Борис Нуралиев. Глава региона отметил, что взаимодействие в рамках подписанного соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации Омской области.

Непосредственно проводить трансформацию будут специалисты, подготовленные создаваемым на базе ОмГТУ научно-образовательным ресурсным центром (НОРЦ). В политехе пояснили, какую роль в новой структуре будет играть «1С». Эта компания с 90-х годов прошлого века была известна как производитель программ, де-факто ставших стандартом для российского бухгалтерского учета. К настоящему времени давно вышла за эти рамки и стала крупнейшим вендором по производству комплексных решений по управлению бизнесом на уровне компаний и корпораций практически любого масштаба. На решениях и технологий «1С» можно автоматизировать предприятия полного цикла по всем направлениям деятельности: от управления оборудованием до координации финансового развития компаний. Бухгалтерский учет в этом спектре задач остался лишь как один из блоков.

Инициатива открытия в Омске нового научно-образовательного ресурсного центра принадлежит омичам. Создан он будет на базе факультета информационных технологий и компьютерных систем ОмГТУ. Как сообщил заведующий кафедрой «Математические методы и информационные технологии в экономике» Юрий Бахмутский, руководители ОмГТУ и преподаватели ФИТиКС добивались такого решения 10 лет.

– В Омске система подготовки специалистов по «1С» одна из лучших в стране. ОмГТУ регулярно получает от компании призы за методологические находки. Индустриальным партнером создания нового НОРЦ станет Группа компаний «Сатори Консалтинг», которая официально признана «1С» лучшей точкой практики студентов. В общем, созданная в Омске образовательная база достаточна крутая, и в фирме «1С» это знают и ценят, – пояснил Бахмутский.

Выход на новый уровень сотрудничества, по его словам, позволит на порядок увеличить количество студентов, обучающихся ИТ-специальностям. В абсолютных цифрах это выглядит так: планируется обучать до 300 человек в год в период 2024–2026 годов и до 700–1000 человек в период 2027–2030 годов. В «политехе» уверены, что все они будут востребованы, поскольку потребность в ИТ-специалистах в РФ исчисляется миллионами.

– По Омской области отдельной статистики нет, но, по нашим оценкам, дефицит специалистов в регионе составляет несколько десятков тысяч. Но фишка НОРЦ не в том, что он постепенно будет исправлять ситуацию на рынке труда. Мы за счет уже опробованных образовательных технологий сможем вдвое сократить срок обучения. Наши студенты уже на третьем, а тем более четвертом курсе становятся готовыми специалистами. Они экономят и себе, и работодателям два-три года – время, которое в среднем уходит на доучивание, – пояснил завкафедрой. – В ИТ-сфере невозможно обучить хороших специалистов, организовав для них онлайн-курсы. Человек должен поучаствовать в реальных проектах вместе с опытными наставниками. По сути, мы возвращаемся к существовавшей в советское время практике передачи наставниками-практиками секретов профессии своим ученикам, поскольку более эффективной системы подготовки не существует. Но ни одна образовательная организации не способна перейти к такой системе без тесного взаимодействия с ИТ-бизнесом. Организацией такого сотрудничества как раз займется новый ресурсный центр.

Добавим, что в омском «политехе» уже несколько лет работает научно-образовательный ресурсный центр, занимающийся созданием и развитием научной, технической базы в области технологии и переработки полимеров и композитов. Вуз также ведет переподготовку специалистов, уже работающих на химпредприятиях и занятых производством полимерных композиционных материалов. Программа повышения квалификации разработана и для ИТ-отрасли.