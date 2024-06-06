Машина может двигаться и по суше, и по воде и предназначена для спасательных операций во время стихийных бедствий.

Машина может двигаться и по суше, и по воде и предназначена для спасательных операций во время стихийных бедствий.

В Омске специалисты завода транспортного машиностроения успешно испытали плавающий транспортер ПТС-4. Его назначение – проведение спасательных операций во время стихийных бедствий, в том числе при затоплениях. Двигаться транспортер может как по суше, так и по воде.

Масса ПТС-4 – 34 тонны, максимальная скорость движения по шоссе – 60 км/ч, а по воде – 15 км/ч. С грузоподъемностью все иначе: на суше он сможет поднять на борт 12 тонн, а на воде – 18. По земле транспортер может двигаться более 580 км и до 10 часов находиться на плаву. Управляет им два человека.

Специалисты замерили габариты, осмотрели узлы и агрегаты, но особое внимание уделили погрузке на ПТС и разгрузке основных аварийно-спасательных машин МЧС России – УАЗов, «Газелей» и КамАЗов.

– В условиях паводка подразделения МЧС России с помощью плавающих транспортеров переправляют людей, животных и технику, а также подвозят продукты и топливо в отдаленные и труднодоступные районы. В этом году ряд регионов России столкнулись с серьезными подтоплениями – больше всего от них пострадали жители Оренбургской, Курганской и Омской областей. Плавающие транспортеры стали для нас и людей из подтопленных районов единственным средством передвижения. В настоящее время в нашем парке находятся транспортеры моделей ПТС-2 и ПТС-М. Они уже морально устарели, и сейчас мы ищем более современные машины, – сказал офицер департамента спасательных воинских формирований центрального аппарата МЧС России подполковник Дмитрий Спицин.

Эти испытания – продолжение апрельского визита на Омсктрансмаш главы МЧС Александра Куренкова. Тогда по его поручению для проведения натурных испытаний в Омск направили рабочую группу, помимо сотрудников центрального аппарата МЧС, состоящую из специалистов Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Главного управления МЧС России по Омской области, Сибирского и Уральского спасательных центров МЧС России.