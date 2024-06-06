Омск-Информ
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·Общество

Теперь пострадавшими от паводка признаны жители Тары и Муромцево.
В Омской области расширили зону чрезвычайной ситуации, связанной с паводком. Соответствующее постановление подписал губернатор Виталий Хоценко.
В зону ЧС включили райцентры Тара и Муромцево. Также в список попали и населенные пункты, находящиеся в этих районах. Полный список можно узнать здесь.
Жители сел, деревень и городов, включенных в зону ЧС, смогут получить компенсацию за причиненный ущерб.
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·Общество

Теперь пострадавшими от паводка признаны жители Тары и Муромцево.
В Омской области расширили зону чрезвычайной ситуации, связанной с паводком. Соответствующее постановление подписал губернатор Виталий Хоценко.
В зону ЧС включили райцентры Тара и Муромцево. Также в список попали и населенные пункты, находящиеся в этих районах. Полный список можно узнать здесь.
Жители сел, деревень и городов, включенных в зону ЧС, смогут получить компенсацию за причиненный ущерб.
1488