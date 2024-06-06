Все пострадавшие 93 дома села Слободчики уже не в воде. Началась их просушка.

Все пострадавшие 93 дома села Слободчики уже не в воде. Началась их просушка.

Большая вода покидает село Слободчики Усть-Ишимского района. Почти месяц этот населенный пункт был отрезан от большой земли. Река Ишим протекает в километре от села. Но в условиях экстремального паводка вода поднялась настолько быстро, что улицы села затопило буквально в считаные часы.

– Вода пошла в ночь на 6 мая, 7 мая мы уже были затоплены. Вот уже почти месяц мы в такой ситуации. Но последнюю неделю вода спадает. Школа сильно не пострадала, вода стоит только в подвале, – рассказала директор местной школы Татьяна Тарасова.

Молодой глава села Слободчики Денис Грибанов сообщил, что пик наводнения пришелся на 8-9 мая, было затоплено 93 дома.

– Вода подходила очень стремительно. Первые дни продукты нам доставляли катерами, в селе остались всего 23 человека из 176, – говорит Грибанов. – Мы находимся в низине, и в селе от наводнения пострадали многие здания – ФАП, детский сад, дом культуры, кочегарка, администрация. Сейчас обстановка налаживается, люди возвращаются обратно.

По словам главы поселения, сейчас все 93 затопленных дома уже не в воде. В них можно проводить просушку.

В село Слободчики прибыла группировка МЧС из 16 человек. С собой спасатели взяли топливо, переносные генераторы и тепловые пушки для просушки домов. На просушку уйдет несколько дней.

Ранее в Усть-Ишим Российский Красный Крест привез партию из 50 тепловых пушек и 15 бензиновых генераторов, которые будут использоваться для просушки подтопленных домов в райцентре и пострадавших селах. Оборудование доставили из Орска, где до этого также был сильнейший паводок.

Стоит сказать, что на просушку одного дома уходит два-три дня, после этого в нем можно будет налаживать быт.