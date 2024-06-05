Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Горожане заметили вертолеты на выезде из Омска в сторону Новосибирска.
Омичи заметили военные вертолеты, которые летели над выездом из Омска в сторону Новосибирска. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
– Так летают вертолеты на выезде из Омска в сторону Новосибирска. Низко летит, – рассказали омичи.
Напомним, что в конце апреля омичи заметили в небе над городом беспилотники. Оказалось, что дроны принадлежали региональному МЧС.
2708
·Общество

Горожане заметили вертолеты на выезде из Омска в сторону Новосибирска.
Омичи заметили военные вертолеты, которые летели над выездом из Омска в сторону Новосибирска. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
– Так летают вертолеты на выезде из Омска в сторону Новосибирска. Низко летит, – рассказали омичи.
Напомним, что в конце апреля омичи заметили в небе над городом беспилотники. Оказалось, что дроны принадлежали региональному МЧС.
2708