Омск-Информ
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Движение транспорта временно перекроют 16 июня.
16 июня в Омске временно перекроют движение транспорта по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Ограничения продлятся с 6:00 до 11:00. Движение будет перекрыто из-за богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам.
В этот же день с 5:30 до 11:00 будет запрещена парковка на территории возле Соборной мечети. 
Омичей просят обращать внимание на ограничения при планировании поездок.
·Авто

Движение транспорта временно перекроют 16 июня.
16 июня в Омске временно перекроют движение транспорта по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Ограничения продлятся с 6:00 до 11:00. Движение будет перекрыто из-за богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам.
В этот же день с 5:30 до 11:00 будет запрещена парковка на территории возле Соборной мечети. 
Омичей просят обращать внимание на ограничения при планировании поездок.