Омск-Информ
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·Общество

Руководство хоккейного клуба решило помочь тем, кто оказался в беде нынешней весной.

Хоккейный клуб «Авангард» решил помочь пострадавшим от паводка на севере Омской области. Руководство клуба приняло решение перечислить пострадавшим 1 млн рублей.

– У «Авангарда» огромное число болельщиков в Омском регионе, мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду на «G-Drive Арене», – говорит генеральнй директор ХК «Авангард» Герман Чистяков. – А еще вместе с нашими болельщиками мы – патриоты омской земли и не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь.

Также почти 5 млн рублей пострадавшим от паводка в Омской области выделила компания Fonbet, которая является партнером «Авангарда».

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·Общество

Руководство хоккейного клуба решило помочь тем, кто оказался в беде нынешней весной.

Хоккейный клуб «Авангард» решил помочь пострадавшим от паводка на севере Омской области. Руководство клуба приняло решение перечислить пострадавшим 1 млн рублей.

– У «Авангарда» огромное число болельщиков в Омском регионе, мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду на «G-Drive Арене», – говорит генеральнй директор ХК «Авангард» Герман Чистяков. – А еще вместе с нашими болельщиками мы – патриоты омской земли и не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь.

Также почти 5 млн рублей пострадавшим от паводка в Омской области выделила компания Fonbet, которая является партнером «Авангарда».

1341