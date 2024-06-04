Омск-Информ
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·Общество

Оказалось, что технический сбой произошел из-за внешнего воздействия. Утечки персональных данных нет.

В пресс-службе СДЭК рассказали, чем был вызван технический сбой, который произошел 26 мая. Оказалось, что ошибка случилась из-за внешнего воздействия. Кроме того, в компании подчеркнули, что на данный момент нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных. Работоспособность большей части клиентских сервисов была восстановлена.

Напомним, что выдачу посылок СДЭК возобновил спустя 4 дня, 30 мая.

·Общество

Оказалось, что технический сбой произошел из-за внешнего воздействия. Утечки персональных данных нет.

В пресс-службе СДЭК рассказали, чем был вызван технический сбой, который произошел 26 мая. Оказалось, что ошибка случилась из-за внешнего воздействия. Кроме того, в компании подчеркнули, что на данный момент нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных. Работоспособность большей части клиентских сервисов была восстановлена.

Напомним, что выдачу посылок СДЭК возобновил спустя 4 дня, 30 мая.